Gorizia, nuovi posti letto Covid

Considerato l’aumento dei ricoveri per Covid, dal 26 marzo e fino a quando non calerà la pressione ospedaliera, l’attività dell’ospedale di Gorizia viene riorganizzata trasformando gli attuali otto posti letto di Terapia Intensiva in 14/16 posti letto di semintensiva Covid.

Come già attuato nella precedente fase pandemica, tutta l'attività chirurgica urgente e oncologica indifferibile o tempo-dipendente viene spostata nell’Ospedale di Monfalcone; rimarranno attivi a Gorizia gli ambulatori divisionali, la sala gessi e tutte le consulenze per i reparti e per il Pronto Soccorso nella fascia dalle 8 alle 20, con attivazione della reperibilità nel restante orario.

Quattro posti letto semi intensivi monitorati resteranno a disposizione dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica; sarà sempre presente la guardia attiva cardiologica sulle 24 ore e garantite le consulenze per i reparti e per il pronto Soccorso; rimarranno attivi gli ambulatori chirurgici e una parziale attività di elettrostimolazione.

Le urgenze saranno trasferite nell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica di Monfalcone. Anche la guardia anestesiologica sarà garantita sulle 24 ore ed eventuali urgenze saranno trasferite nell'l'analoga struttura di Monfalcone. Tutte le altre attività rimarranno invariate.

In questo modo l'Ospedale di Gorizia avrà attivi in totale 65 posti letto Covid a media e bassa intensità e da 14 a 16 posti letto Covid semi intesivi.