Gorizia, visita al reparto Covid-19 dell'ospedale

Visita, questa mattina, del sindaco Rodolfo Ziberna insieme all'assessore al welfare Silvana Romano, nel reparto Covid19 di Gorizia. "Abbiamo incontrato il primario, alcuni medici e infermieri e con il bellissimo arcobaleno che Elena di tre anni, aiutata dalla mamma Roberta, ha dedicato ai nostri eroi", racconta Ziberna.

"Dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra, capace e fortemente motivata, che opera in un ambito assolutamente sicuro, con spazi rigorosamente riservati e isolati dal resto dell'ospedale. Grazie per tutto ciò che state facendo per noi. Senza dubbio andrà bene!", conclude il sindaco.