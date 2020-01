Grado attiva uno sportello sulla Mediazione Familiare

L’assessorato alla Famiglia del Comune di Grado promuove un incontro di presentazione del nuovo Sportello Informativo sulla Mediazione Familiare che verrà istituito presso il Distretto Sanitario di Grado, in programma il prossimo 22 gennaio alle 18 in Auditorium Biagio Marin.

La Mediazione Familiare è uno strumento per le coppie in fase di separazione o di divorzio volto ad aiutare le parti a gestire il livello di conflittualità ed a riorganizzare i rapporti familiari ed è consigliata alle coppie in difficoltà e che desiderano recuperare una comunicazione efficace per continuare a condividere la genitorialità e l’affettività nei confronti dei figli.

Inoltre, la mediazione familiare è utile al fine di negoziare gli aspetti economici e relazionali con particolare attenzione ai bisogni dei figli. Le decisioni della coppia confluiranno poi in un accordo che il Giudice farà proprio.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Federica Lauto, Assessore alle Risorse Umane, Pari Opportunità e Famiglia del Comune di Grado. “Le separazioni possono essere un momento difficile per una coppia e anche per i figli ma sono anche un evento della vita che può capitare e che come tale va affrontato nel miglior modo possibile”, sottolinea Lauto. “Con questo sportello intendiamo offrire un primo momento di ascolto e supporto unito al consiglio di un esperto sensibile e preparato e stare così vicino alle nostre famiglie anche nei momenti più delicati del loro percorso”.

Alla conferenza interverranno Raffaella Ambrosio, Consigliere Regionale A.I.Me.F. FVG, Mediatrice Familiare e sociale, Coordinatore Genitoriale e Counselor Professionale, l’Avvocato Anna de Gaddo ed Elena Mazzocchi, Vice - Consigliere Regionale A.I.Me.F. FVG.

Per informazioni sulla Mediazione Familiare contattare lo sportello: dal 6 febbraio ogni giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il piano terra del Distretto Sanitario, Via Buonarroti 10 – Grado.