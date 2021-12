Grado, sbloccate le opere alle terme

"La soluzione condivisa di recente con l'amministrazione comunale di Grado ha trovato concretezza nell'emendamento alla Legge di stabilità approvato dal Consiglio, dando così di fatto il via libera per iniziare i lavori per la riqualificazione delle Terme". È questo il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, all'indomani dell'ok dell'Aula ad un provvedimento riguardante la località balneare isontina, con il quale si va a definire la procedura da seguire per la parte riguardante il permesso di costruire e le autorizzazioni per il nuovo complesso termale.

"Con il nuovo sindaco di Grado - spiega Bini - è stata da subito avviata una proficua interlocuzione dalla quale è emersa una unità di intenti tra amministrazione locale e regionale, con la ferma volontà da parte di entrambe di sbloccare un intervento che, di fatto, si trovava in una situazione di stallo".

"L'emendamento - chiarisce Bini - permette a Promoturismo di dare il via libera, a partire da gennaio, alla prima tranche di opere, per un valore di 5 milioni di euro, che riguarderanno il risanamento conservativo dell'edificio esistente. Lo sblocco venutosi a creare con l'emendamento - conclude l'assessore regionale - permetterà anche di mandare avanti la progettazione del nuovo lotto, che andremo a condividere con l'amministrazione comunale e con la Git. La nuova edificazione si affiancherà alla struttura esistente e, a lavori ultimati, completerà lo stabilimento termale. Per questa seconda fase, la Regione ha già stanziato circa 24 milioni di euro".