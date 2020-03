Grazie ai donatori di sangue ripristinate le scorte

"Ringrazio i donatori di sangue del Friuli Venezia Giulia che in pochi giorni hanno garantito il ripristino delle scorte di sangue in tutti gli ospedali della nostra regione". E' il messaggio di gratitudine che il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha rivolto a tutti i generosi donatori attraverso i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue della regione.

Nel corso della video riunione sono state illustrate le azioni intraprese dal sistema trasfusionale del Friuli Venezia Giulia per contrastare il calo delle donazioni registrato nelle scorse settimane a causa dell'emergenza Covid-19: in particolare, l'attivazione dell'agenda di prenotazione unica regionale, con la quale ora è possibile prenotare la propria donazione in tutti i centri trasfusionali contattando il call center regionale salute (0434 223522, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 19, al sabato dalle 8 alle 14) o la propria associazione.

È stato inoltre ricordato che la donazione di sangue è sicura e che non esiste rischio di contagio da Coronavirus tramite le donazioni e le trasfusioni: per garantire al massimo la salute dei donatori sono state comunque attivate specifiche precauzioni, tra cui l'accesso contingentato e solo su prenotazione dei donatori ai centri trasfusionali.