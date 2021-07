Green Pass e vaccini, continuano a crescere le prenotazioni

"Continuano a crescere le prenotazioni per sottoporsi al vaccino, la maggior parte delle quali hanno a che fare con le persone comprese nella fascia di età tra i 12 e i 29 anni: alle 12 di oggi le richieste complessive sono state 2985, di cui 1214 riguardano gli under 30. Prosegue così il trend registrato in questa ultima settimana che vede una forte richiesta da parte dei più giovani nel sottoporsi al ciclo di immunizzazione". A darne comunicazione è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

"Nella prima fase della giornata - spiega Riccardi - sono state registrate 2985 richieste di vaccinazione; di queste, la maggior parte riguardano i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni (758) e quelli nella fascia 20-29 anni (456). Nella settimana compresa tra il 19 luglio ed oggi le richieste complessive sono state 33248, di cui 7494 per la fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni e 6419 tra 20 e 29 anni. Mentre fino a giovedì 22 luglio le maggiori richieste riguardavano quanti facevano parte della fascia 10-29 anni, da venerdì 23 ad oggi c'è stato un deciso cambio con una crescita di quanti sono ricompresi tra i 12 e i 19 anni".

Questi i dati da giovedì ad oggi. 22/7: 9423 prenotazioni (di cui 2377 fascia 12-19 e 1806 20-29). 23/7: 4554 prenotazioni (di cui 1248 fascia 12-19 e 832 20-29). 24/7: 1201 prenotazioni (di cui 364 fascia 12-19 e 276 20-29).