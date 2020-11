Federsanità Anci Fvg è vicina ai Comuni, alle Asp e Case di Riposo comunali associate e, in generale, a tutte le Strutture Residenziali per Anziani e persone non autosufficienti e servizi collegati che, insieme alla Regione, Aziende sanitarie e Irccs, al mondo della Cooperazione sociale e a tanti altri dirigenti e operatori, sono in prima linea da marzo 2020 per far fronte all’emergenza da Covid 19.



Con questo spirito e a seguito delle richieste recentemente pervenute a causa dell’incremento dei casi di positività nelle ASP e Case di Riposo comunali, Federsanità Anci Fvg insieme all’ASP Umberto Primo di Pordenone, si è rapidamente attivata e, in una decina di giorni, ha coordinato due gruppi di acquisto per tamponi rapidi rinofaringei, in coordinamento con l’attività della Regione e delle Aziende sanitarie.



Al primo gruppo di acquisto hanno aderito, complessivamente, 11 realtà, tra Asp, Comuni, Case di Riposo comunali ed altri Enti, al secondo hanno aderito altri 13 soggetti del sistema sociosanitario”, illustra il presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli.



I test rapidi costituiscono uno strumento importante di prevenzione e contrasto della diffusione dell’infezione Covid 19, come è stato evidenziato anche in occasione della recente videoconferenza con il vice presidente della Regione Riccardi che ha auspicato “più test rapidi nelle case di riposo nell'intento di individuare, con velocità, eventuali casi positivi e, quindi, bloccare la diffusione del contagio. Al contempo, necessità di una maggiore collaborazione tra strutture e dipartimenti di prevenzione per rendere più agile la catena di dialogo e quindi di comunicazione del responso”.



“La diagnostica rapida permetterà alle strutture protette per anziani del territorio di monitorare la diffusione dell'infezione al loro interno in maniera più efficace”, illustra Giovanni Di Prima, Direttore dell’Asp Umberto Primo. Infatti, il relativo costo del tampone e la velocità di risposta consentono ai soggetti gestori di contrastare il virus con la stessa velocità, con cui lo stesso si diffonde ed utilizzare i tamponi molecolari solo per le situazioni più incerte, o critiche, evitando allo stesso tempo di congestionare i laboratori dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie.