Gruppi di cammino alla conquista dei Magredi

Martedì 12 aprile, dalle 17.45, nel nuovo Centro catalogazione dei Magredi a San Quirino si terrà il primo incontro del Corso teorico-pratico per conduttori di Gruppi di cammino.

Il progetto ‘Fvg in movimento. 10mila passi di Salute’, dopo la realizzazione dei cartelloni e le presentazioni dei 59 percorsi per 70 Comuni, dal 22 marzo ha attivato la nuova fase con i corsi per walking leader, sempre con la regia di Federsanità Anci Fvg, in collaborazione la Direzione centrale Salute, i Comuni, le associazioni locali e con il coordinamento scientifico del corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Udine.

Il corso si rivolge a persone di tutte le età, interessati ad approfondire il tema dell’importanza dell’attività fisica e possono diventare volontari per condurre Gruppi di cammino. Gli incontri sono curati dal professor Stefano Lazzer, coordinatore del corso di laurea in Scienze motorie, e prevedono con gli interventi di Federsanità Anci Fvg, amministratori locali, esperti della Direzione centrale salute e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie.

I primi tre appuntamenti si sono tenuti a Gemona del Friuli, Muzzana del Turgnano e Turriaco. Il prossimo farà tappa a San Quirino, sempre dalle 17.45, nella nuova sede del Centro documentazione e catalogazione Magredi, che sarà inaugurato sabato 9 aprile e costituisce una delle principali attrattive del percorso ‘10mila passi di Salute San Quirino – Cordenons. Percorsi rurali e campestri nell’ambito di alto valore ambientale e naturalistico dei magredi’.

Per la parte pratica del corso, passeggiate guidate con laureati di scienze motorie, il primo appuntamento è stato il 7 aprile ad Amaro, il 5 maggio sarà a San Pier d’Isonzo e poi in maggio sono in calendario altri appuntamenti.

Informazioni e aggiornamenti sul sito internet di Federsanità Anci Fvg nella sezione dedicata e sulla pagina FB del progetto