Human Technology, on line l'ultimo episodio di Tech Stories

L’umanità ha una grande sfida: sfamare il mondo in modo sostenibile. L’abbraccio tra tecnologia, uomo e ambiente è oggi possibile grazie a dispositivi che diventano estensione della saggezza dell’agricoltore. E’ incentrato sulle opportunità derivanti dall’agricoltura 4.0 “Human Technology” (guarda il video) , quinto e ultimo episodio della prima serie di TECH STORIES realizzata da Area Science Park in collaborazione con APZmedia.



Protagonista della storia è Federico Longobardi, cofondatore di Primo Principio, cooperativa che si occupa di innovazione sostenibile e ha come missione quella di offrire servizi dell’Internet of Things (IoT) al mondo rurale, agricolo e al monitoraggio ambientale.



L’utilizzo delle tecnologie ICT in viticoltura rappresenta un enorme potenziale di sviluppo in chiave di sostenibilità, qualità delle produzioni e ottimizzazione dei processi di gestione dell’intera filiera. Queste potenzialità, però, richiedono un dialogo costante tra produttori, operatori della ricerca e del trasferimento tecnologico e imprese ICT. Nelle vigne sul confine tra Italia e Slovenia, per esempio, è in corso una sperimentazione che sta favorendo l’adozione di tecnologie ICT applicate alla gestione della vigna, grazie a un Sistema di Supporto Decisionale (DSS) composto da dispositivi di monitoraggio agrometeorologico associati a modelli previsionali agronomici riguardanti in particolare due importanti patologie delle viti, Peronospora e Oidio.



I benefici del sistema si misureranno con la riduzione del numero di trattamenti fitosanitari, delle emissioni di CO₂, dei costi sostenuti e con il conseguente miglioramento della salubrità e qualità del prodotto finale. È stata anche iniziata una ricerca di laboratorio sulle popolazioni batteriche che vivono in simbiosi con la vite (microbioma) per individuare e selezionare i microrganismi che potenzialmente contrastano l’insorgenza delle due patologie.