I colleghi ricordano il dottor Claudio Noacco

A una settimana dalla sua scomparsa, la SOC di Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica rinnova e condivide il suo cordoglio per la scomparsa del dottor Claudio Noacco, perché, "nonostante siano trascorsi più di dieci anni dalla sua quiescenza, rimane viva la sua traccia e il suo insegnamento non solo in questa Azienda ma in tutta la Diabetologia regionale e nazionale", spiegano a nome di tutti i colleghi Franco Grimaldi e Laura Tonutti.

"Lo ricordiamo come professionista e persona di profonda cultura clinica, scientifica e umanistica, maestro ispiratore dei valori dell'assistenza diabetologica. Insieme al professor Andrea Benedetti è stato il fondatore della Diabetologia regionale, innovativa, basata sulla ricerca clinica, ma anche molto attenta alle esigenze del paziente. Ha sempre creduto nel ruolo del team come strumento fondamentale nel percorso di cura della persona con diabete, ritenendo che la visita diabetologica non si esaurisse con il solo colloquio con il medico, ma dovesse essere integrata e completata dall’intervento delle infermiere e della dietista".

"Il team tuttavia non poteva essere solo questo, la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità si declinava con il coinvolgimento di altri specialisti, del medico di medicina generale e dei farmacisti e per questo intorno al 1990 nacquero le prime esperienze di gestione integrata. Contemporaneamente iniziava un progetto nazionale che coinvolgeva i farmacisti e fino agli anni 2000 un ambulatorio oculistico era presente nello medesimo edificio, nello stesso corridoio degli ambulatori della diabetologia, per effettuare lo screening e il trattamento della retinopatia diabetica e fornire un ulteriore ed importantissimo contributo ai diabetici".

"Percorsi di cura multidisciplinari e multiprofessionali, lavoro in team, qualità delle cure sono valori che faticosamente stiamo cercando di realizzare nella gestione della cronicità in questi anni e all’epoca erano considerati visioni o voli pindarici. Dal 1981 a tutt’oggi si svolgono i corsi residenziali per l’educazione terapeutica delle persone con diabete e per la formazione del personale dei team diabetologici del Friuli Venezia Giulia, supportati dalla Regione, proposti e voluti fermamente da chi riteneva che l’educazione del paziente fosse parte integrante della terapia e soprattutto nella patologia cronica il protagonista della cura fosse il paziente", proseguono Grimaldi e Tonutti.

"I campi scuola a Lignano sono stati un riferimento per la Diabetologia in Italia e il dottor Noacco è stato uno dei fondatori del Gised, il gruppo italiano che ha implementato e diffuso a livello nazionale la metodologia dell’educazione terapeutica. Negli anni 1993-97, Claudio Noacco è stato Presidente Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi e il suo mandato è ricordato come un momento di svolta e di trasformazione della struttura societaria e questi percorsi di cambiamento sono stati anche caratterizzati dalle prime sperimentazioni dei processi di qualità e di accreditamento in ambito diabetologico, che, con profonda lungimiranza, Noacco ha avviato a livello nazionale".

"La Diabetologia regionale lo ha riconosciuto come maestro, conferendogli nel 2013 il premio Vittorio Rotolo, per il suo valore professionale e umano. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo sa che lavorare con lui non era facile o 'scontato', perché eri coinvolto in una costante sollecitazione, stimolato a crescere, a evolvere, sia che tu fossi un Oss, un infermiere, un dietista o un medico, con un impegno continuo e un profondo senso di responsabilizzazione. Nei momenti difficili era una sua battuta, un ricordo, una frase che riallineava gli animi, come solo lui sapeva fare, con signorilità. Grazie Claudio", concludono Franco Grimaldi e Laura Tonutti, a nome di tutto il personale della SOC di Endocrinologia, Malattie del Metabolismo, Diabetologia e Nutrizione Clinica dell'AsuFc.