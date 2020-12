I Rotary donano un ecografo all’Ospedale Maggiore di Trieste

Asugi ringrazia il Rotary Club Trieste, il Rotary Club Trieste Alto Adriatico, il Rotary Club Trieste Nord, il Rotary Club Monfalcone e Grado e il Rotary Club Gorizia per la donazione di un ecografo portatile di ultima generazione, a larga banda, completo di due sonde, del valore economico di 12.500 euro, che verrà destinato alla S.C. Pneumologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste.



La donazione risulta di grande rilevanza per la S.C. Pneumologia, vista la crescente importanza dell'ecografo nella pratica clinica quotidiana dei medici pneumologi durante quest’emergenza pandemica, come ha sottolineato il prof. Marco Confalonieri, direttore della struttura.