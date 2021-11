I sindacati abbandonano l’incontro in AsuFc

“Nell’incontro già calendarizzato per oggi, stante l’evoluzione epidemiologica che interessa la Regione, avevamo chiesto di confrontarci con la direzione di AsuFc sulle riorganizzazioni in corso e la relativa gestione del personale interessato”, fanno sapere in una nota unitaria Andrea Traunero della Cgil Fp Udine, Giuseppe Pennino della Cisl Fp Udine, Stefano Bressan della Uil Flp Udine, Nadia Zorzutti della Fials e Massimo Vidotto delle Rsu AsuFc.

“Fiduciosi che quanto chiesto venisse accolto in uno spirito di leale collaborazione, abbiamo invece dovuto riscontrare come il direttore generale fin dal suo arrivo abbia assunto un comportamento irrispettoso, sconfinante nella totale mancanza di rispetto verso le organizzazioni presenti. Giunto in sala con un significativo ritardo che non gli consentiva di conoscere nello specifico i termini della discussione in corso, è intervenuto nel merito, assumendo toni perentori con la pretesa di zittire i presenti”, denunciano i sindacati. “Alla luce di un simile atteggiamento irrispettoso nei confronti delle relazioni sindacali che, a memoria, non ha precedenti ai tavoli di trattativa aziendale, abbiamo unitariamente abbandonato l’incontro”.

“Giova rammentare che al di là del merito quello che si ritiene inaccettabile sono i toni utilizzati nel corso dell’incontro. Tra l’altro si sottolinea pure come in altre occasioni lo stesso abbia manifestato indisposizione verso i sindacati per le dichiarazioni rilasciate dagli stessi alla stampa/media. Auspichiamo che l’episodio odierno possa essere motivo di riflessione per il futuro”, concludono i sindacati.