I volontari Abio Udine animano l’hub vaccinale

Abio - Associazione Bambino in Ospedale opera in Italia dal lontano 1978 ed è presente al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine da oltre vent’anni. Purtroppo in questi lunghi mesi di pandemia l’attività dei volontari è limitata a soli interventi di supporto esterno, non potendo offrire la propria presenza in reparto a contatto con i bambini.

Abio Udine, in un periodo così difficile, per mantenere una presenza attiva sul territorio, ha aderito alla richiesta di supporto ricevuta dall’AsuFc per animare lo spazio post-vaccinale dell’Hub all’Ente Fiera di Udine per i bimbi dai 5 agli 11 anni: i volontari hanno dato disponibilità immediata ed entusiasta sia per gli allestimenti degli spazi sia per la presenza alle sessioni di vaccinazione.

Dopo la somministrazione, i bimbi vengono accolti dai volontari che li premiano con la medaglia del coraggio, con le tazze dipinte dai piccoli ricoverati in Pediatria negli anni precedenti e realizzate con il cortese supporto delle Latterie Friulane/Parmalat o con i bei libri donati dalle Librerie Giunti e dalla Conad o altri simpatici doni che sono sempre accolti con grande allegria.

I bimbi hanno poi a disposizione fogli e pennarelli, ogni volta adeguatamente sanificati, e… nascono bellissimi disegni che rallegrano le bianche pareti dell’Hub. Finora, all’Ente Fiera di Udine oltre tremila bambini hanno ricevuto la prima dose di vaccino e sono stati intrattenuti dai volontari Abio che continueranno a garantire in allegria il loro servizio.