Ictus, importante riconoscimento per la Neurologia AsuGi

Il progetto internazionale Angels è indirizzato a monitorare e migliorare le prestazioni nel trattamento dello stroke e al suo interno gli Eso Angels Awards sono progettati per dare un riconoscimento ai team e alle persone impegnate nel miglioramento della qualità nella gestione dell'ictus e per stabilire una cultura di monitoraggio continuo.

La Stroke Unit di Asugi ha avuto il riconoscimento platino di Eso-Angels, unica struttura in Fvg e tra le poche in Italia, relativamente al primo quadrimestre 2020 per le prestazioni in emergenza.

E’ stato possibile ottenere questo riconoscimento grazie all’impegno di tutto il personale della Neurologia: operatori socio sanitari, infermieri, tecnici, personale di segreteria, medici, che hanno mantenuto un livello di eccellenza anche durante il periodo di emergenza per la pandemia Covid-19.