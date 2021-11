Identificazione precoce di focolai Covid a scuola

Il progetto ‘Sistemi innovativi per l’identificazione precoce di focolai Covid-19 in ambito scolastico in Italia’ ha come obiettivo l’incremento e l’estensione della sorveglianza attiva di focolai negli istituti superiori, per individuare precocemente, mediante test salivari, eventuali soggetti positivi, rintracciarne i contatti anche al di fuori del nucleo familiare e intervenire con le misure di quarantena previste.

Sono sei le Unità Operative coinvolte nel progetto: accanto all’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute e l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, ci sono l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia, l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche, il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e di Sanità Pubblica dell’Università di Padova e l’Istituto Superiore di Sanità.

Nelle riunioni di settembre e ottobre delle Unità Operative regionali è stato presentato un nuovo protocollo operativo del programma, modificato per adeguare le metodiche e le tempistiche al contemporaneo avvio di altre attività di screening anche nelle primarie e nelle secondarie di primo grado (scuole elementari e medie). L’attuale aggiornamento del target, prevede attività di screening per infezione da SARS-CoV-2 sulle popolazioni scolastiche degli istituti secondari di secondo grado del territorio di AsuGi, anziché sulle popolazioni scolastiche di primo grado, come originariamente previsto.

In coerenza con il Protocollo definitivo, il Responsabile scientifico del progetto, Maurizio Ruscio, ha predisposto il “Piano delle attività e di spesa” per AsuGi, che prevede diverse tappe operative per ognuna delle quali viene individuato il gruppo di lavoro competente e responsabile e la spesa prevista dalle specifiche attività.

La quota di finanziamento complessivo in favore di AsuGi per l’attuazione delle attività progettuali risulta invariata e ammonta a 152.000 euro, mentre le attività previste dal programma dovranno essere realizzate entro il 24 novembre 2022.