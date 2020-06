Il 15 giugno riapre la Medicina dello sport in Asugi

L’andamento positivo dell’emergenza sanitaria in atto consente la graduale riapertura delle attività sanitarie non urgenti, forzatamente sospese in questo lungo periodo di lockdown.

Quindi, parallelamente alla ripresa delle attività sportive e degli allenamenti degli atleti, riapre anche l’attività di certificazione agonistica degli Ambulatori di Medicina dello Sport della Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

Dal 15 giugno presso la SC Cardiovascolare e Medicina dello Sport dell’Ospedale Maggiore di Trieste e d a Gorizia, dal 23 giugno presso l’Ospedale di Monfalcone riprendono le visite su prenotazione da parte delle Società Sportive secondo le modalità riportate nel sito web dell’ASUGI.

Le Società Sportive sono già state contattate nelle scorse settimane per l’invio degli elenchi degli atleti che necessitano del rinnovo della certificazione, prioritizzato sulla base della data di scadenza del precedente certificato.

Si avvisa l’utenza che saranno attuate tutte le procedure di sicurezza previste a livello nazionale, regionale e aziendale a tutela della salute di atleti ed operatori, incluso il contatto telefonico precedente alla visita con gli atleti in programma (o i loro genitori in caso di minori) per eseguire lo screening COVID-19, che sarà ripetuto e controfirmato il giorno della visita.

Tutta la documentazione e le comunicazioni pertinenti alla ripresa dell'attività ed ai protocolli in atto relativi alla pandemia COVID-19 sono disponibili sul sito dell'ASUGI.