Il Benessere della comunità: famiglie, giovani e istituzioni

“Il periodo Covid ha portato con sé numerose criticità. Quella sanitaria è la più palese, seguita da quella occupazionale e sociale”, commenta il presidente pro tempore dell’Asd Shin Dojo Friuli, Mauro Della Schiava. “Ancora un aspetto va aggiunto, non meno importante: il mondo dei giovani. Il loro vivere è stato il più sacrificato proprio in virtù della loro dimensione di scoperta e di relazione. Cellulari, video conferenze e pc hanno solamente calmierato una situazione che ha lasciato molti, troppi, ossi di seppia”.

“Per questo abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa che vorrebbe poter parlare del tema, risvegliando le potenzialità del territorio nel quale operiamo, quello di Bertiolo e Codroipo, dando concretezza al concetto spesso affermato, ma non sempre perseguito, della preminenza dello ‘stare bene’, parola grossa che dice molto e spesso poco. Stare bene in questo momento significa riprendere i contatti, le linee di orientamento, le relazioni e, soprattutto, la coscienza del presente e di una sua possibile evoluzione”.

“In questo ambito ci siamo visti promotori di una manifestazione che veda coinvolte le associazioni che a diverso titolo vivono il mondo dei più giovani: dallo sport alla musica, dalla cultura alle agenzie educative laiche e religiose. Insieme alle istituzioni dell’Amministrazione comunale di Bertiolo, che patrocina l’evento, il gruppo di operatrici e operatori del Centro di Salute Mentale di Codroipo e lo psicologo Alessio Pellegrini. Il tutto per riuscire a fare un’analisi, un confronto, a cui far seguire azioni consapevoli in tal senso. Parlare di queste problematiche, molto spesso neanche troppo celate, sarebbe di per sé già un passo importante”, prosegue Della Schiava.

La serata si terrà martedì 22 giugno alle 18.30, al parco dell’Asd Unire Sport in via Angore 27/2 a Bertiolo. In caso di maltempo sarà rinvata.