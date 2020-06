Il Burlo sbarca su Facebook

Informare sempre meglio il pubblico sulla propria attività ed essere sempre più vicini a utenti e pazienti. Con questi obiettivi, dal 1° luglio, sarà attiva la nuova pagina Facebook dell’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo”.

Il direttore generale, Stefano Dorbolò, che in un video darà il benvenuto agli utenti sulla pagina dell’ospedale, spiega come l’apertura del profilo Facebook sia "una scelta di trasparenza, per valorizzare le conoscenze e competenze dei professionisti che operano all’interno dell’Istituto. Puntiamo, inoltre – aggiunge -, a utilizzare Facebook per consolidare le relazioni con le reti professionali e scientifiche in Italia e nel mondo. Infine – conclude il dott. Dorbolò – vogliamo creare fiducia, avvicinare gli operatori ai pazienti e far sì che le informazioni provenienti dal nostro Istituto possano raggiungere più persone possibili".

Il profilo Facebook, che rafforza la capacità comunicativa del Burlo, affiancandosi al sito Internet, alla pagina Twitter, al canale YouTube e all’ufficio stampa, è stato creato e sarà gestito dal Social media team e dall’Urp e Comunicazione dell’Istituto.

La pagina racconterà l’attività dei ricercatori e degli operatori dell’ospedale, affronterà i temi della ricerca scientifica e dell’innovazione in campo sanitario, fornirà tutte le informazioni istituzionali e di pubblica utilità e rilancerà le attività di solidarietà a favore dell’Istituto realizzate dalle tante associazioni e dai molti cittadini che da sempre sono vicini al Burlo e ai suoi piccoli pazienti.