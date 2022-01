Il cancro al seno non è solo roba da femmine

Il cancro al seno visto dal punto di vista maschile è una realtà poco nota, che richiede divulgazione perchè la prevenzione non sia solo "roba da femmine", e diventi una sana abitudine anche per l'uomo. Si stima infatti, che ogni anno, oltre 500 maschi siano colpiti da carcinoma mammario solo in Italia.



Venerdì 7 gennaio alle ore 18.00, Stefano Saldarelli, 52enne pratese colpito tre anni fa dalla malattia, presenterà in un incontro aperto al pubblico, la sua storia autobiografica "Il cancro al senon non è solo roba da femmine. Una carezza può salvarti", Phasar Edizioni.

Il libro racconta con toni lievi ma dettagliati il percorso terapeutico e soprattutto interiore ed emotivo che Stefano, affiancato dalla moglie Antonella e dagli affetti più cari, ha dovuto affrontare facendo i conti con le sue paure, con l'iniziale incredulità e la poca conoscenza della malattia.



"Ho scritto questo libro - spiega Stefano, di mestiere grafico freelance, - nella speranza che conoscenza e comunicazione inducano gli uomini a informarsi, e a tante altre mogli, mamme, sorelle a coinvolgere i loro uomini in questo percorso, per non trascurare sintomi e rischi".L'incontro sarà moderato dalla giornalista Patrizia Artico. Oltre all'Autore, interverranno la Dott.ssa Marta Prestin, oncologa presso l'ospedale di Gorizia, il Dottor Giuseppe Stacul Chirurgo Senologo - Dirigente Medico presso SC Chirurgia Generale Gorizia, Nicole Primozic Presidente dell'Associazione Volendo Continuare ODV e Antonella Manganelli, moglie di Stefano, che scoprì per prima il nodulo sospetto del marito.L'evento si terrà al Kelturni Center Lojze Bratuž, viale XX Settembre 50 - Gorizia, in ottemperanza alle misure anti covid in vigore.L'obiettivo dell'appuntamento è aprire un'importante finestra su questa patologia, osservata, per una volta, dal punto di vista maschile e per ricordare quanto la prevenzione con la diagnosi precoce siano le più importanti armi a disposizione oggi per sconfiggere il cancro in ogni sua forma.