Il Centro di Medicina compie un anno e apre il punto prelievi

Ad un anno di distanza dal suo insediamento in via della Ferriera (laterale di via Oberdan), a cinque minuti dalla stazione dei treni, il Centro di medicina Pordenone si arricchisce di un nuovo servizio, quello di punto prelievi e analisi di laboratorio.



Presso la sede, che ha come direttore sanitario la dottoressa Teresa Lacchin, è possibile effettuare esami anche senza appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Non è richiesta la prescrizione medica. E’ possibile il ritiro dei referti di persona, anche delegando un terzo. Tutti i referti sono scaricabili dal sito centrodimedicina.com.



Il punto prelievi fa parte della rete di Laboratori del Gruppo Centro di medicina, che processa oltre 1,200 mila esami l’anno. I Laboratori Analisi eseguono esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare sul sangue e su altri liquidi biologici. Inoltre effettuano test per le allergie, le intolleranze alimentari e patologie autoimmuni. Referente per tutta l’attività diagnostica è il dott. Ferruccio Mazzanti, medico chirurgo specializzato in Biologia Clinica, già direttore del laboratorio Analisi di Oderzo, con il quale collabora una equipe di biologi e di biologi-clinici.



Con la nuova riorganizzazione, la sede è stata rinnovata. A cominciare dal nuovo Servizio di Ginecologia e Ostetricia, dotato di nuove apparecchiature tecnologiche quali l’ecografo E10, un’apparecchiatura all’avanguardia per lo screening prenatale, fondamentale per la diagnosi precoce nello studio dei tumori ginecologici. Tra le altre novità, a rinfoltire le fila dei primari e di un Poliambulatorio che conta ora 60 professionisti, l’arrivo del dott. Francesco Antonini Canterin, primario della Unità di Riabilitazione cardiovascolare dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza e fresco presidente della Società Italiana di Ecocardiografia, e del dott. Luigi Barzan, già primario di ORL Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale civile di Pordenone. Inoltre, il restyling della sede con l’ampliamento a 10 unità ambulatoriali del poliambulatorio, di cui 6 nuovi ambulatori e due box per la fisioterapia e la riabilitazione, oltre all'ambulatorio chirurgico.