Il corso per i Coordinatori dei gruppi di cammino fa tappa a Muzzana

Il corso teorico-pratico gratuito per Coordinatori di Gruppi di Cammino, farà tappa, giovedì 24 marzo, dalle 17.45, a Villa Muciana di Muzzana del Turgnano.

Gli incontri costituiscono lo sviluppo del progetto Fvg in movimento - 10mila passi di salute, avviato nel 2018 dalla Regione e realizzato da Federsanità Anci Fvg, d’intesa con la Direzione centrale Salute e la collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, PromoTurismoFvg, la Rete di 70 Comuni (un terzo del totale) e numerose associazioni locali.

Il progetto in circa tre anni ha realizzato i percorsi, cartelloni e depliant online e ora, con la collaborazione del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell'Ateneo di Udine, a cura del professor Stefano Lazzer, propone a tutti gli interessati un incontro teorico per coordinatore di Gruppi di Cammino e una passeggiata guidata in uno dei suggestivi percorsi “10mila passi di salute”.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a federsanita@anci.fvg.it

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti fino all’esaurimento dei posti disponibili e secondo le normative anti-Covid (Green Pass rafforzato).

A Muzzana ul programma prevede i saluti della Sindaca Erica Zoratti, la presentazione del progetto a cura di Giuseppe Napoli, presidente Federsanità Anci Fvg, e Luana Sandrin, Direzione centrale Salute Regione.

Seguiranno le relazioni degli esperti su 'Quali sono i vantaggi dell’attività fisica e di una sana alimentazione?' con Silla Stel, Medico AsuFc - Distretto Sanitario Ovest San Giorgio di Nogaro; 'Caratteristiche della camminata / marcia' con Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Motorie; '”I gruppi di cammino: ruoli e compiti del walking leader', Widmann, Uisp – Unione Italiana Sport Per Tutti Fvg; 'Le fasi del cammino : riscaldamento e stretching' con Federica Gonnelli, ricercatrice presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie.