Il corso per i Coordinatori dei gruppi di cammino fa tappa a Turriaco

Oggi pomeriggio, nel Municipio di Turriaco, dalle 17.45, si terrà il corso teorico-pratico gratuito per Coordinatori di Gruppi di Cammino per l’area Giuliano-Isontina. L’iniziativa costituisce uno sviluppo del progetto Fvg in movimento. 10mila passi di Salute, sostenuto dalla Regione e organizzato da Federsanità Anci Fvg, d’intesa con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione, le Aziende Sanitarie, i Comuni, il corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università di Udine e la Uisp Fvg.

Per l’Isontino Turriaco, San Pier d’Isonzo, San Canzian e Staranzano, hanno aderito, tra i primi (2019), alla Rete dei 70 Comuni 10mila passi di Salute, per 59 percorsi in tutta la Regione, tutti e sostenibili, dove passeggiare in sicurezza nelle bellezze del territorio. Il percorso del Basso Isonzo è lungo ben 18 chilometri, che comprende, appunti, i quattro comuni.

Il programma dell’incontro nel Municipio di Turriaco prevede i saluti del sindaco Enrico Bullian, e dei primi cittadini Claudio Bignolin, di San Pieri, Claudio Fratta, di San Canzian, e Riccardo Marchesan, di Staranzano, Giuseppe Napoli, presidente Federsanità Anci Fvg e la breve presentazione del progetto a cura di Luana Sandrin, della Direzione centrale Salute Regione.

Quindi, gli interventi di Louise Marin per AsuGi su ‘Quali sono i vantaggi dell’attività fisica e di una sana alimentazione?’, Stefano Lazzer, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Motorie, su ‘Le caratteristiche della camminata /marcia’, Silvana Widmann della Uisp Fvg su ‘I gruppi di cammino: ruoli e compiti del walking leader’ e Federica Gonnelli, ricercatrice del Corso di Laurea in Scienze Motorie su ‘Le fasi del cammino: riscaldamento e stretching’.

Seguirà il dibattito con le domande dei partecipanti e verrà concordata una prossima data per la passeggiata guidata da un laureato in Scienze Motorie su una parte del percorso. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a federsanita@anci.fvg.it oppure arrivare alle 17.40 nella Sala Consiliare del Municipio di Turriaco.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti fino all’esaurimento dei posti disponibili e secondo le normative per la sicurezza Covid (Super Green Pass).