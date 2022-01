Il Covid non ferma il progetto 'Curiamoci con cura'

Nonostante i rallentamenti causati dalla pandemia, va avanti il progetto “Curiamoci con cura”: il servizio di bilanci di salute erogato da Fondazione Bambini e Autismo Onlus per i propri assistiti, con il sostegno di Fondazione Friuli.

Il progetto prevede visite con standard “autism friendly” per il monitoraggio della salute generale, effettuate dal medico con il supporto di psicologi ed educatori che preparano la persona con autismo a sostenere la visita oltre a eventuali esami, dal banale prelievo o elettrocardiogramma fino a esami più complessi, che per una persona con autismo possono risultare traumatici.

“L’impegno nell’ambito della prevenzione e della salute intesa a 360 gradi per quanto riguarda le persone con autismo è da tempo uno degli obiettivi di Fondazione”, racconta Cinzia Raffin, Direttore scientifico di Fondazione Bambini e Autismo. “Le persone con autismo infatti, esattamente come tutti, necessitano di percorsi di prevenzione e cura che talvolta però rimangono solo sulla carta per la difficoltà a essere effettuati a persone che non accettano di buon grado cambi di routine o interventi più o meno invasivi. Obiettivo del progetto è diminuire lo stress e migliorare la prevenzione”.

Sono decine e decine i bilanci effettuati fino a ora, oltre ai percorsi di preparazione e alle simulate, comprese le attività di preparazione per affrontare con serenità vaccini, tamponi, accettare e mantenere i DPI e adeguarsi alle regole di sicurezza.

Il Progetto “Curiamoci con cura” si inserisce nel più ampio percorso di inclusione portato avanti in questi anni da Fondazione Bambini e Autismo, compreso il laboratorio permanente inclusionLAB che prevede la sperimentazione di percorsi di accoglienza e accessibilità “autism friendly” con il coinvolgimento di numerosi partner e che ha visto Fondazione Friuli sempre in prima linea.

Con l’occasione ricordiamo che è disponibile su tutti gli store online la app “vi.co Hospital”, sempre realizzata da Fondazione Bambini e Autismo. La app traduce in immagini e video le principali procedure mediche, dalla visita dentistica agli esami radiologici solo per fare degli esempi, e può essere un valido aiuto per le persone con autismo e gli operatori sanitari.