Il Covid non ferma la prevenzione

E’ giunta ormai all’XI edizione la campagna nazionale di screening gratuiti dell’udito “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in Piazza”, che farà tappa anche a Udine con diverse novità per un’edizione post Covid molto speciale. Quella di Udine è l’unica piazza del Friuli Venezia Giulia a ospitare l’evento, non facile da organizzare in questo particolare 2020, tanto che all’appuntamento hanno dovuto rinunciare diverse piazze del vicino Veneto.



L’iniziativa - organizzata da Udito Italia Onlus e patrocinato dall’OMS e dal Ministero della Salute - che ogni anno porta in piazza il suo messaggio di prevenzione sull’udito, arriva nel capoluogo friulano domenica 27 settembre in Piazza San Giacomo dalle 10 alle 18. Un’intera giornata dedicata alla prevenzione e rivolta alla cittadinanza, soprattutto alla fascia più anziana della popolazione e che “si svolgerà in piena sicurezza” sostiene Giancarlo Alfani, direttore di Udito Italia Onlus annunciando le novità di questa edizione, a partire da Nonno express, la possibilità di prenotarsi dal sito internet per la prova dell’udito con la possibilità di “saltare la fila”. Altra news sarà il questionario somministrato - a chi farà la prova – sulla valutazione del rischio di perdita dell’udito.



Per la giornata, inoltre, è stato predisposto un piano anti Covid con tende aperte, un ambiente protetto e la distribuzione gratuita di mascherine per chi si sottopone al test dell’udito che sarà effettuato in piena sicurezza. “Il principale obiettivo della giornata – aggiunge Alfani – è informare e sensibilizzare la cittadinanza sui disturbi dell’udito, oltre a fare screening”.In piazza saranno presenti gli otorinolaringoiatri dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con il direttore della Soc di otorinolaringoiatria, il dottor Marco Piemonte a coadiuvare le prove dell’udito gratuite effettuate dagli audioprotesisti messi a disposizione da Maico, partner tecnico dell’iniziativa, con tanto di diretta streaming dalla piazza dalle 10.30 alle 12.