Il Covid torna a fare paura nell'Est Europa, da dove giungono notizie poco confortanti e numeri che ci riportano indietro di molti mesi, quando ancora in Italia la campagna vaccinale era agli albori. I contagi sono in vertiginoso ed esponenziale aumento nei Balcani, gli ospedali rischiano il collasso, tanto che in alcuni Paesi persino le celle mortuarie non riescono più ad accogliere i morti e hanno introdotto nuove misure di sicurezza per cercare di contenere l'epidemia.

In Romania, Bulgaria, Serbia la situazione è critica, ma le cose non vanno meglio nelle vicine Slovenia e Croazia, per non parlare di Polonia, Ungheria, Lettonia e Repubblica Ceca. Il motivo? E' presto detto: percentuali di vaccinati troppo basse e misure di contenimento del virus blande o inesistenti.

In Romania nell'ultima settimana si sono registrati oltre 2.800 morti per Covid (+55 nelle ultime 24 ore) a fronte di decine di migliaia di contagi giornalieri (+16.765 nelle ultime 24 ore): un flagello che ha spinto il Governo di Bucarest a imporre nuove pesanti restrizioni e già si parla di rischio lockdown. La percentuale di persone vaccinate è di poco inferiore al 30 per cento, penultimo Paese all'interno dell'Unione Europea. Così, per 30 giorni è scattata la chiusura delle scuole, vietate le cerimonie, dai battesimi ai matrimoni, e ripristinato il coprifuoco nonché il Green Pass obbligatorio per entrare nei negozi.

Ungheria e Polonia si sono offerte di aiutare il Paese confinante, accogliendo i malati nelle terapie intensive per alleviare la pressione sugli ospedali rumeni, mentre le celle mortuarie non riescono ad accogliere tutti i morti. Di positivo c'è che i dati di questi ultimi giorni hanno accelerato la corsa al vaccino, registrando 86mila somministrazioni di prime dosi, ma potrebbe essere troppo tardi.

Non va meglio in Bulgaria, il Paese dell'Ue con la più bassa percentuale di vaccinati: solo il 21 per cento della popolazione è immunizzata. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 5.800 casi e 243 vittime. Le autorità hanno introdotto l'obbligo di Green Pass per l'accesso nei locali pubblici, ma la situazione pare fuori controllo.

Anche l'Ucraina nelle ultime 24 ore ha registrato oltre 19mila casi e 734 decessi. Non va meglio in Serbia dove i contagi sono aumentati di 7.840 unità e i decessi sono 63. Il governo ha annunciato l’obbligo del Pass vaccinale nelle ore serali - dalle 22 in poi - per ristoranti, caffè, bar e altri locali al chiuso.

Seguono nella classifica la Polonia con oltre 6mila e 200 casi e più di 90 vittime, la Repubblica Ceca con oltre 4mila e 200 contagi e 27 vittime sempre nelle ultime 24 ore.

In Croazia si registrano oltre 3.300 nuovi casi, in Slovacchia 2.850, in Lituania oltre 2mila e 26 vittime. Male anche la vicina Slovenia con 2.292 contagi in 24 ore e 10 decessi, la Lettonia che supera i 2.100 casi e registra 27 vittime in 24 ore. Chiude la classifica l'Ungheria con 1.701 contagi e un numero di decessi pari a 44 unità.

Numeri che fanno paura e che stanno spingendo la popolazione a vaccinarsi in fretta, anche se, alla luce dell'aumento inarrestabile dei focolai, appare evidente che è una soluzione tardiva e che non potrà porre freno a questa ondata per ancora molte settimane.

E se in Italia c'è già chi pensa al Natale, sognando di raggiungere la percentuale record di vaccinati del 90 per cento per scongiurare cene e cenoni a numero chiuso, a Est aleggia lo spettro del lockdown.