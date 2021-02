Il Decalogo del benessere

Nel 2021, lavoriamo sul nostro stile di vita, per ridurre i rischi di ammalarci. Il decalogo è orientato a ridurre, con i suoi “Comandamenti”, le malattie che ci possono colpire e migliorare il nostro benessere.



1. Riduci la possibilità di contrarre il Covid. Oltre a distanziamento, uso delle mascherine e frequente lavaggio delle mani, è importante accedere al vaccino. Se il 60-70% della popolazione si vaccinasse si raggiungerebbe l’immunità di gregge, un grande risultato per controllare l’epidemia. Se hai dubbi, puoi accedere a test rapido e tampone anche presso la clinica Tirelli Medical Group di Pordenone.



2. Fumo: riduci e smetti. A livello globale, l’Oms stima vi siano un miliardo di fumatori e che il consumo di tabacco uccida quasi 6 milioni di persone ogni anno. Se sei giovanissimo, sappi che se comincerai a fumare avrai almeno dieci anni di vita in meno; se fumi, smetti immediatamente, non è mai troppo tardi. Se non ce la fai, considera le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato. Ricorda che anche il fumo passivo è cancerogeno. E tutte le droghe fanno male.



Controlla, tra gli altri valori, la pressione arteriosa e il colesterolo, anche controllando l’alimentazione.È bene osservare una corretta alimentazione. Recentemente l’Oms ha confermato il legame tra tumori e consumo troppo frequente e in grande quantità di carni rosse e lavorate. La carne va mangiata con moderazione e accompagnata a verdura, legumi e frutta, senza dimenticare la pasta. La dieta mediterranea è la migliore ricetta per la nostra salute. Ricordiamoci di fare ricorso all’attività fisica.Le malattie sessualmente trasmesse non sono assolutamente scomparse ma, anzi, sono in aumento. L’Hiv colpisce ancora con ben 4000 nuovi casi all’anno in Italia. Adotta, in base ai tuoi principi etici e religiosi, uno dei seguenti provvedimenti: astinenza, relazioni stabili e fedeli con un partner che faccia altrettanto, o l’impiego del preservativo. Partecipa ai programmi di vaccinazione contro l’epatite B e l’Hpv, che possono fare scomparire o ridurre l’epatocarcinoma, i tumori del collo dell’utero, della vagina, dell’ano e della tonsilla. Partecipa anche ai programmi di vaccinazione contro l’influenza, specie se hai più di 65 anni, malattie croniche o fai un lavoro a rischio.Gli screening sono esami condotti a tappeto su una fascia della popolazione per individuare una malattia prima che si manifesti. A seconda dell’età, procedi agli esami suggeriti.Non bere, non usare droghe, metti la cintura, modera la velocità, non usare il telefonino, controlla le gomme e i freni, rispetta gli altri automobilisti, pedoni e ciclisti. In moto, usa sempre il casco.Contribuisci a diminuire l’inquinamento, considerato cancerogeno dall’Oms e dovuto soprattutto ai gas di scarico delle auto, oltre che al riscaldamento, lasciando il più possibile la macchina a casa, camminando o andando in bicicletta. Secondo l’Oms bisogna ridurre la produzione dei rifiuti e potenziare il riciclo e il riuso aumentando la differenziata.si rivolge a chi non ha ancora sviluppato patologie, per cercare indizi che ne suggeriscano la predisposizione. Rappresenta sicuramente la più diretta conseguenza della nostra conoscenza del genoma umano ed è un modello che si applica a individui sani e il suo scopo non è la guarigione, quanto la scoperta di alterazioni genetiche.Un bicchiere di vino al giorno ai pasti può essere anche salutare, ma non va confuso con l’abuso dell’alcool; non bere mai alcolici fuori dai pasti, se non in circostanze particolari e sempre entro i limiti. Attenzione ai superalcolici nei giovanissimi. Mai quando ci si appresta a guidare.