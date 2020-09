Il distanziamento avvicina i donatori

Negli ultimi mesi il sistema sanitario di tutta Italia è stato travolto dalla pandemia che ha colpito pesantemente l’intero Paese. Nel suo percorso ha, però, trovato alcuni punti fermi, che hanno rappresentato solidi puntelli dai quali ripartire. Uno di questi, tutto friulano, è rappresentato dall’attività dell’Associaizone friulana dei donatori di sangue, che non si sono fermati dalla loro opera di solidarietà nemmeno durante le più buie settimane della scorsa primavera. Cosa abbia significato per i donatori e cosa sia cambiato a causa del Covid lo abbiamo chiesto a Roberto Flora, presidente dell’Associazione friulana donatori sangue (Afds).



Come avete vissuto i difficili mesi dell’emergenza sanitaria?

“Con tenacia, con impegno, con attenzione. Nelle scorse settimane, di fronte all’offensiva del coronavirus, la nostra associazione ha avuto modo di verificare ancora una volta l’efficienza e la tenuta organizzativa. Abbiamo di fatto assicurato agli ospedali un flusso regolare di sangue e di emocomponenti. In silenzio e senza demordere dalle loro buone intenzioni i donatori di sangue friulani hanno affrontato le difficoltà comuni dimostrandosi aperti a tutte le opportunità per dimostrare quel che valgono nei fatti e non con le chiacchiere. È frutto di un lavoro che vede impegnate molte persone che hanno favorito le aperture nei centri periferici e soprattutto un migliore utilizzo dell’autoemoteca che, oggi, riesce a raccogliere molto di più degli anni scorsi.”.



“Di fronte ad un grave problema, l’Afds Udine ha saputo dimostrare la sua compattezza e la sua efficienza, ha saputo dimostrare che è la “gamba” più solida del sistema sangue, la più generosa perché non remunerata e fondata sul volontariato. Sono da ringraziare coloro che, vincendo la paura e tutte le false notizie, hanno continuato a donare, ma anche quanti hanno supportato questa azione forte di volontariato: i presidenti di sezione, i consiglieri di zona, il personale della segreteria. Nonostante il ‘distanziamento sociale’ rare volte siamo stati così vicini.”.“Anche questo è un punto d’orgoglio: abbiamo agito con tempestività e abbiamo modificato alcune procedure per fare fronte all’emergenza. Nei primi momenti, per ‘vincere’ i timori dei donatori, abbiamo effettuato molte chiamate per rassicurare sulle procedure e per invitare a donare. Inoltre abbiamo introdotto la prenotazione per il servizio di prelievo, in anche attraverso la app, modo da organizzare al meglio i flussi di persone. Infine abbiamo riscoperto uno strumento fondamentale anche per la socialità che, durante quelle difficili settimane, era molto penalizzata: l’autoemoteca. Questa ha garantito la sicurezza dei donatori ma ha anche rappresentato un simbolo e un presidio dell’Afds”.“Per ragioni demografiche non potremo raggiungere i livelli di quelli che sono stati gli anni migliori per la raccolta. I giovani che si avvicinano all’Afds non sono moltissimi, ma sono molto motivati. Oggi si tratta di pervenire a una misura che abbia corrispondenza nel numero dei donatori attivi. Più volte l’abbiamo ripetuto: se ciascuno, in buona salute, donasse almeno due volte all’anno il ‘sistema-sangue’ funzionerebbe al meglio. Già nel 2019 non sono state registrate emergenze per carenza di scorte e ciò significa che, a meno di accadimenti eccezionali, i nostri ospedali possono contare sulla soddisfazione delle necessità”.

Friuli primo anche per il plasma

Con gli oltre 28 mila chilogrammi di plasma pari a 23,6 chili per mille abitanti il Friuli Venezia Giulia è al primo posto in Italia per l’indicatore del rapporto chili di plasma ogni 1000 abitanti e ha raggiunto il traguardo dell’autosufficienza in termini di risorse di plasma per il fabbisogno dei pazienti. La nostra regione, inoltre, cresce segna un incremento di +6,3% nel 2019 nella produzione, al punto di attestarsi tra le regioni più generose, assieme alle Marche e all’Emilia Romagna, superando i 20 chilogrammi ogni 1.000 abitanti.

L’Afds per il 2020 mantiene comunque costante l’obiettivo dell’incremento dei prelievi in aferesi. Si tratta di una procedura che permette di prelevare, con l’impiego di strumenti tecnologicamente avanzati chiamati ‘separatori cellulari’, una o più componenti del sangue. Una modalità che dovrebbe essere preferita da coloro che hanno un gruppo sanguigno assai diffuso come l’A+ o AB e da quanti potrebbero avere dei problemi a donare sangue intero. Inoltre, donare il plasma rappresenta una forma di solidarietà ancora più intensa, in quanto da questa componente del sangue è possibile ricavare una quantità crescente di farmaci salvavita (albumina, immunoglobuline e farmaci plasmaderivati), frutto di una ricerca sempre più approfondita che sta scoprendo in questa parte liquida del sangue infinite potenzialità. Le tecniche in uso e la preparazione del personale medico e paramedico dei nostri ospedali garantiscono la massima sicurezza del prelievo.

Per incrementare ulteriormente la donazione di plasma, che resta un obiettivo primario anche nei prossimi anni, è necessaria una programmazione puntuale della donazione ponendo particolare attenzione ai fabbisogni trasfusionali (ad esempio valutando le necessità variabili dei vari gruppi sanguigni) e alle peculiarità dei donatori (ad esempio favorendo la donazione di plasma da parte delle donatrici in età fertile, vegetariani).