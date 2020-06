Il Friuli Venezia Giulia partecipa alla Bio International Convention

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di Regione Friuli Venezia Giulia partecipa alla Bio International Convention (Usa), il più importante evento annuale a livello mondiale nel campo delle biotecnologie e del farmaceutico, che quest’anno, per la prima volta, si svolge con un format digitale dall’8 al 12 giugno 2020.

Ci sono 6.500 partecipanti da oltre 60 paesi nel mondo e oltre 22mila incontri one-on-one fissati tra 5.500 delegati - per valorizzare l’eccellente sistema regionale e per proporre ai potenziali investitori internazionali le opportunità di partnership o di investimento nel settore strategico delle scienze della vita.



In linea con i risultati della recente analisi sul posizionamento strategico e il targeting del Friuli Venezia Giulia, elaborata in collaborazione con la società di consulenza internazionale Oco Global, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, dà, così, un concreto avvio alle iniziative di attrazione investimenti esteri, proponendo le opportunità di investimento regionali, su uno dei mercati identificati come di maggiore interesse, gli Stati Uniti, e in uno dei segmenti potenzialmente più attrattivi, le scienze della vita.

"Siamo molto orgogliosi di presentare le potenzialità del Friuli Venezia Giulia a Bio Digital» afferma la direttrice dell'Agenzia Lydia Alessio-Vernì «crediamo che potrà essere una vetrina molto importante per le aziende Fvg che operano nel settore, anche sulla base della recente analisi Oco che sottolinea la grande attrattività del nostro territorio in questo senso e che si prepara ad accogliere l'interesse di investitori esteri in sinergia e a favore delle nostre imprese già avviate".

Per l’edizione 2020, la convention si trasforma in un evento virtuale che prevede il coinvolgimento dei maggiori bio-cluster degli Stati Uniti per la creazione di possibili opportunità di investimento o partenariato industriale. L’evento si focalizza quest’anno, in particolare, sui seguenti ambiti: business development, assistenza medica, salute digitale, bioterapie di nuova generazione, Covid-19.

Con il coordinamento generale di Ice, Agenzia in stretta collaborazione con Cbm, cluster regionale Smart Health, propone cinque opportunità di investimento per oltre 7 milioni di euro in progetti di imprese del Friuli Venezia Giulia operanti nei settori intelligenza artificiale, e-health, biomedicine, tecnologie green, diagnostica in vitro.