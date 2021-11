Il Fvg apre ai richiami per i vaccinati all'estero

Dalle 14 di oggi, venerdì 12 novembre, le persone vaccinate all'estero con farmaci non autorizzati dall'Ema, l'agenzia europea del farmaco, a partire dai 12 anni di età, possono completare il ciclo con un richiamo (ciclo integrato) o un ciclo completo con vaccino a mRNA. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Nel dettaglio, differenziando il percorso per le due diverse categorie, relativamente ai cittadini vaccinati a cui è stato somministrato un vaccino non autorizzato da Ema da 28 a 180 giorni fa, questi saranno sottoposti a una sola dose di vaccino a mRNA, e con il ciclo integrato sarà disponibile il Green Pass; relativamente, invece, alle persone vaccinate con un vaccino non autorizzato da Ema da più di 180 giorni, queste saranno sottoposte a ciclo completo di due dosi di vaccino a mRNA. Anche in questo caso sarà emessa dal Ministero la certificazione verde.

Le prenotazioni possono essere effettuate in farmacia, al CUP o mediante call center (0434/223522). E' indispensabile portare con sé al centro vaccinale il certificato di vaccinazione estero.