Il Fvg avvia la verifica delle mascherine in giacenza nei magazzini

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato a maggioranza la mozione 287 che invitava la Giunta Fvg a sollecitare urgentemente la verifica della conformità delle mascherine in giacenza nei suoi magazzini, presentata dai consiglieri Andrea Ussai, Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo e Mauro Capozzella (l'intero Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle), illustrata all'Aula dallo stesso Ussai. Il provvedimento è giunto al voto dopo l'approvazione di un emendamento suggerito dagli stessi proponenti e anche di un subemendamento orale chiesto dalla Giunta per sottolineare il fatto che "le strutture sanitarie regionali sono state rispettose delle regole vigenti" e che, quindi, non vanno colpevolizzate, né messe sotto accusa.

"L'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente (Arpa) e l'Università di Udine - ricordava l'istanza, presentata alla Presidenza il 14 ottobre scorso - hanno avviato un servizio di test funzionali sui materiali filtranti destinati alla produzione di mascherine protettive. Un numero limitato di campioni risulta possedere i requisiti necessari per perseguire un percorso di validazione e conseguente certificazione come materiale chirurgico certificato presso gli enti preposti".

"Preso atto delle preoccupazioni espresse in merito all'esposizione degli operatori sanitari ai rischi causati dall'utilizzo di dispositivi di protezione non adeguati, e ricordata la necessità di porre in essere ogni misura finalizzata a consentire agli operatori e ai professionisti sanitari di lavorare in totale sicurezza", si impegna dunque la Giunta regionale "a dare mandato agli enti del Servizio sanitario regionale (Ssr) di svolgere i test di conformità delle mascherine in giacenza nei propri magazzini e utilizzate dagli operatori sanitari".

Il pentastellato Ussai, ricordando anche un'apertura già precedentemente trovata insieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha auspicato "una serie di verifiche ulteriori, rese necessarie dalle segnalazioni ricevute e dalle criticità emerse".

Riccardi, dal canto suo, ha confermato l'impegno preso, vincolando però il voto positivo all'accettazione del suo subemendamento orale, "affinché non venga dato un segnale distorto ai cittadini. Giuste le verifiche a campione e doverosa anche la ricerca di miglioramenti, ma deve essere chiaro che i nostri professionisti hanno sempre svolto il loro lavoro nel pieno rispetto delle regole".