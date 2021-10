Il Fvg celebra la Giornata internazionale della Dislessia

Venerdì 8 ottobre si celebra la Giornata internazionale della Dislessia, a cui anche il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia parteciperà colorando di turchese la facciata della sede di piazza Oberdan 6, a Trieste.



In particolare, ricorre l'undicesimo anniversario della legge 170/2010 con cui lo Stato ha riconosciuto ufficialmente dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia e disprassia disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa). I palazzi municipali, provinciali e regionali d'Italia, ma anche fontane, sedi di associazioni, monumenti, statue e non solo, saranno illuminati di turchese, il colore scelto per attirare l'attenzione e "sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di un disturbo - riflette il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin - che colpisce circa il 10% della popolazione mondiale e causa insuccessi scolastici e personali se non viene diagnosticato e trattato precocemente, come vanno dicendo ormai da tempo medici ed esperti".



"L'aspetto dell'educazione scolastica è quello più evidente -

aggiunge Zanin - ma non va sottovalutato quello del senso di

disagio, che può arrivare sino a un sentimento di inferiorità,

che spesso provano i più giovani, specie se colpiti da atti di

bullismo per il loro problema".

"A noi istituzioni - conclude il presidente dell'Aula - il

compito di attuare politiche che aiutino l'inclusione di questi

ragazzi, nel mondo della scuola prima e in quello lavorativo poi,

affinché non si sentano e non crescano come cittadini di serie B".