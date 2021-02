Il Fvg dà il via libera al tampone salivare

"Via libera all'uso del tampone salivare", annuncia in un tweet il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi. "Il Friuli Venezia Giulia continua a essere protagonista nella lotta al Coronavirus con un importante risultato, frutto della collaborazione tra l'azienda Biofarma, l'Università Di Udine e l'AsuFc".

"Con il via libera del comitato etico all'uso del test salivare sarà possibile validare questo nuovo metodo, già sperimentato a Paularo durante lo screening di massa della popolazione. Un risultato notevole poiché questo tampone, rispetto ai metodi tradizionali, risulta più sensibile di circa il 10%. Le donne e gli uomini del Fvg sono sempre in prima linea per dare il proprio contributo: grazie al grande impegno dei talenti della nostra terra nella ricerca, nella scienza e nela medicina, risorse preziose e fondamentali più che mai in questo periodo difficile", conclude Riccardi.

Il nuovo reagente, sviluppato dalla friulana Biofarma, permette di trasportare e conservare più a lungo i campioni da tampone per il Covid-19, riducendo al minimo le variazioni ambientali del materiale di analisi. Ma non solo: se applicato ai tamponi, aumenta la sensibilità clinica del test rispetto a quello naso faringeo.

Il liquido, infatti, fissa e conserva l’RNA del virus e lo rende inattivo. Ciò consente agli operatori sanitari di condurre le analisi in sicurezza e di poterle effettuare anche a distanza di alcuni giorni o di ripeterle, senza conseguenze sulla conservazione del campione o sul risultato. Inoltre, gli studi hanno dimostrato che il reagente, se applicato a tamponi salivari, aumenta del 10% la sensibilità.