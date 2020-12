Il Fvg è ancora nella morsa del Coronavirus

Dal monitoraggio settimanale dell’epidemia della Fondazione Gimbe, "il Paese si presenta come un paziente con 'quadro clinico' ancora molto grave e instabile che, superata la fase acuta, inizia a mostrare i primi segnali di miglioramento grazie alle terapie somministrate. Ma la prognosi rimane riservata e, per essere sciolta, richiede una rigorosa e prolungata adesione del paziente a tutte le misure individuali, al distanziamento sociale e alle restrizioni imposte da Governo e Regioni". Così il presidente Nino Cartabellotta commenta i dati relativi all’ultimo report Gimbe.

Nella settimana tra il 2 e l’8 dicembre, rispetto alla precedente, si nota un generale rallentamento del contagio, ma anche una riduzione 'ingiustificata' dei tamponi e dei casi testati, pari al 18% a livello nazionale. Il dato dei test è in aumento solo in cinque regioni, ovvero Calabria, Campania, Marche, Sardegna e il vicino Veneto.

Guardando ai dati regionali, appare evidente che il Fvg non è ancora entrato nella 'fase calante' della curva. Assieme proprio al Veneto, infatti, la nostra regione è quella con la performance peggiore in termini di incremento percentuale dei casi (al 15% nella settimana dal 3 al 10 dicembre) e con un'incidenza di circa 900 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 26 novembre - 10 dicembre). Ben al di sopra della media italiana, che si attesa al 7% di incremento e a 450 casi ogni 100mila abitanti.

Solo la Puglia fa peggio del Fvg in termini di aumento percentuale (prossimo al 16%), ma con un'incidenza vicina alla media nazionale. In zona 'rossa' ci sono anche Emilia Romagna e Trento, con dati inferiori a quelli del Fvg, mentre si collocano in zona gialla Bolzano e Piemonte (entrambi con un'incidenza più bassa rispetto alla nostra regione).

Il focus settimanale della Fondazione mette poi in luce come in Friuli Venezia Giulia quattro dei sei indicatori considerati sono ancora in peggioramento. Accanto ai positivi (1.224) e ai casi testati (1.331), a preoccupare per la tenuta del sistema sono ancora i numeri relativi alle ospedalizzazioni. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva nel periodo 2-8 dicembre si attesta al 37% (la soglia critica è al 30%), leggermente inferiore alla media nazionale, che attualmente è al 38%, mentre i pazienti accolti negli altri reparti sono al 52% (in questo caso la soglia critica è al 40%), a fronte di una media italiana al 45%.

Luce 'verde', invece, per il rapporto tra positivi e casi testati (che si riduce al 31,5% - la media italiana è al 24,8%) e per l'incremento percentuale dei casi, che cala al 16,2% (in Italia il dato è all'8,4%).

"L’impossibilità di riprendere il tracciamento, con oltre 737 mila casi attualmente positivi, i lunghi mesi invernali, l’imprevedibile impatto dell’influenza stagionale, l’imminente passaggio al giallo dell’intero Paese e il legittimo entusiasmo per il vaccino in arrivo sono gli elementi della tempesta perfetta che può innescare la terza ondata", conclude l'analisi del presidente della Fondazione Gimbe.