Il Fvg resta in zona gialla. Fedriga: 'Le misure stanno funzionando'

Il Friuli Venezia Giulia sarà anche la prossima settimana in zona gialla. I dati della regione, in termini di ospedalizzazioni, sono sostanzialmente stabili e al di sotto delle soglie critiche - occupazione oltre il 20% delle terapie intensive (attualmente siamo al 15%) e, contemporaneamente, oltre il 30% dei posti letto in altri reparti occupato da pazienti Covid (qui il dato si attesta al 23%) - previsti per virare in zona arancione.

"Le misure di contrasto alla pandemia stanno funzionando e, quindi, questo mi fa ben sperare, soprattutto per le vacanze di Natale, affinché possa esserci non dico un Natale normale, come quello che conoscevamo, ma, comunque, decisamente diverso e migliore rispetto a quello del 2020". A tirare le prime somme delle nuove misure anti-Covid e degli effetti della campagna vaccinale è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Il governatore, invitando a usare "la massima cautela visto che la pandemia ci ha abituato a delle sorprese", sottolinea, però, che "le previsioni del professor Fabio Barbone (alla guida della task force regionale Covid, ndr), sembrano rispettate e stiamo vedendo una stabilizzazione del contagio e delle ospedalizzazioni".

Fedriga ricorda che durante le festività dell'anno scorso eravamo in zona rossa e, dunque, "dire che siamo nella stessa situazione dell'altro anno è assolutamente falso. La differenza riguarda in particolare il fatto che si possono praticare tutte le attività e abbiamo meno della metà delle ospedalizzazioni. Inoltre, la mobilità è al cento per cento mentre l'anno scorso non c'era affatto. Tutto questo è possibile grazie alla campagna vaccinale", ha precisato Fedriga.

La prossima settimana le immunizzazioni partiranno anche per i bambini di 5-11 anni: "Si sta organizzando, come ha detto il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi, la somministrazione sotto la regia dell'Irccs Burlo Garofolo. Vediamo ora le adesioni, ma sull'avvio siamo pronti".

Il commissario all'emergenza Covid Francesco Figliuolo ha fissato il numero minimo d'inoculazioni giornaliere da raggiungere nel periodo, complessivamente 6,3 milioni di dosi in tutto il Paese, da un minimo di 300mila a un massimo di 500mila al giorno. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il target è di 10.075 dosi al giorno dal 13 al 17 dicembre e dal 20 al 24, di 7.050 nel weekend del 18 e 19 dicembre e di 6.045 nei giorni di Natale e Santo Stefano.

“Contiamo di farcela – commenta il vicepresidente Riccardi - anche se vediamo che i 'prioritari' ai quali stiamo tenendo il posto 'in prelazione' non stanno prenotando la vaccinazione, facendo così slittare a gennaio gli appuntamenti di quanti sarebbero disposti a vaccinarsi anche subito".

Intanto la struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia di Pordenone e la direzione medica dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli, organizzano per il 18 e 19 dicembre due giornate dedicate alla vaccinazione anti-Covid in gravidanza e in allattamento, per sensibilizzare le future mamme.