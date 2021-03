Il Fvg vede ancora rosso, il rischio resta alto

Il Fvg? Rimane tra le regioni 'osservate speciali' e vedrà sicuramente rosso anche per la prossima settimana, con ben poche chance di un posizionamento in fascia arancione dopo Pasquetta.

La buona notizia arriva, però, dalla conferenza stampa del premier Mario Draghi che ha confermato la riapertura delle scuole, anche in zona rossa, dal 7 aprile per gli alunni più piccoli e fino alla prima media.

Il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità ci posiziona tra i territori ad alto rischio, assieme a Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana. La buona notizia è che l'indice Rt, quindi il tasso di trasmissibilità del Covid, scende a 1,23 (range 1,2-1,28) dopo aver toccato, sette giorni fa, quota 1,42.

Il parametro (inferiore all’1,25 che significa zona rossa automatica) da solo, però, non basta. A preoccupare sono gli altri indicatori, a partire dall'incidenza: sono 410 i casi ogni centomila abitanti nell'ultima settimana, quindi ampiamente sopra la soglia di 250 indicata come limite per far scattare le misure più restrittive.

I nuovi contagi nell'arco di sette giorni sono stati 3.835, con un aumento del 2%, quindi sensibilmente inferiore alle scorse settimane. Stabilmente sopra soglia i ricoveri: i posti letto occupati in terapia intensiva sono al 47%, mentre quelli negli altri reparti al 49%.

Guardando ai dati nazionali, l’incidenza resta ancora molto elevata. Alla luce della predominanza di alcune varianti a maggiore trasmissibilità - sono le indicazioni dell'Iss - è consigliato mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. L’Rt scende a 1,08 (range 0,93 - 1,21), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Si osserva, dopo varie settimane di aumento, un'iniziale diminuzione nell'incidenza che si attesta a 240,3 per centomila abitanti. Un dato che, comunque, resta elevato e ancora lontano dai livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti.

Tredici Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, la Valle d’Aosta ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 4 e la Calabria ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Alla luce di questi numeri, quindi, i cambiamenti nella mappa a colori (che, lo ricordiamo, vedrà abolito il giallo fino a fine aprile) dell'Italia vede Calabria, Toscana e Valle d’Aosta passare in zona rossa, mentre il Lazio è l'unica a migliorare, tornando in arancione.

Il numero complessivo di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento, con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la soglia critica. Si osserva un analogo andamento per le aree mediche.

I dati di incidenza, trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione.

Il video con il commento di Gianni Rezza

Nel frattempo, dopo le polemiche tra Esecutivo e Regioni, il premier Draghi ha chiarito che l'obiettivo primario della campagna vaccinale è quello di mettere in sicurezza le persone più fragili. Si dovrà, quindi, necessariamente procedere per fasce d'età. E dopo aver bacchettato i territori per risultati decisamente poco omogenei, il Presidente del Consiglio ha deciso di pubblicare sul sito del Governo tutti i dati, per fotografare con chiarezza l'avanzamento delle somministrazioni.