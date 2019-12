Il Genio guastatori sostiene Azzurra

"Un gesto apparentemente semplice come il vostro è riuscito a conseguire un risultato importante, perché quando si offre il proprio tempo e il proprio impegno a favore di chi soffre si porta un prezioso contribuito a un intero insieme di azioni che unite fanno la differenza". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso della cerimonia dedicata alla consegna della cifra di 1.608 euro da parte del Genio guastatori anfibio di Udine all'Associazione per le malattie rare Azzurra. Si tratta della somma raccolta dai militari attraverso un'iniziativa organizzata in occasione dell'ultima edizione della Barcolana.

Ringraziando gli uomini e le donne delle Forze armate presenti, Riccardi ha sottolineato la valenza dell'alleanza tra pubblico e volontariato, che non a caso è stata sancita in legge con l'approvazione della riforma sanitaria "quale valore fondante nei bisogni di salute".

Ricordando l'attività di Azzurra, il vicegovernatore ha posto l'accento sulla qualità dei servizi offerti dall'Associazione ai bambini e alle loro famiglie nell'affrontare la malattia. "La riprova più importante del vostro lavoro - ha aggiunto Riccardi - è quando un genitore manifesta la consapevolezza di lasciare il proprio figlio o la propria figlia in mani sicure".

Infine il vicegovernatore, dopo aver ascoltato un approfondimento scientifico sulle nuove cure per le malattie rare, ha ribadito che in futuro il sistema sanitario dovrà attrezzarsi sempre più nella direzione delle terapie personalizzate, per garantire ai pazienti, oltre al superamento delle criticità patologiche, anche una buona qualità della vita in età anziana.