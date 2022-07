Il Gruppo Luci sostiene l'Andos Udine

La solidarietà non va mai in vacanza. E così, l'Associazione Donne Operate al Seno di Udine anche in estate può contare su sostenitori che credono nella sua attività.

Lo ha fatto il Gruppo Luci che ha “staccato” un assegno di 6.676 euro a favore dell'Andos; il sodalizio potrà ora fare affidamento su queste risorse per portare avanti alcuni nuovi progetti già in fase di sviluppo, progetti che, come da missione dell'associazione, serviranno ad aiutare e dare sostegno alle persone colpite da neoplasia mammaria, a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione e a mettere in campo iniziative di supporto alle donne in difficoltà.

I fondi donati sono stati raccolti nella serata del 17 giugno al Teatro Giovanni da Udine, in occasione dell'evento che ha celebrato i 35 anni della Gesteco, azienda primogenita del Gruppo Luci.

"È bello avere al nostro fianco persone che credono negli obiettivi della nostra associazione", ha commentato la presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin. "La possibilità di contare su alleati preziosi ci permette di raggiungere traguardi sempre più importanti e voglio quindi ringraziare il Gruppo Luci per il suo sostegno, che ci aiuterà a mettere in campo nuovi strumenti e nuove iniziative per le donne e per le persone che si ammalano di cancro al seno".