Il Ministro Locatelli incontra Progettoautismo Fvg

L’11 febbraio 2023 è una data che resterà scolpita nella storia della Fondazione Progettoautismo Fvg: Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, ha fatto visita a Home Special Home, la grande casa per l’autismo sede della Fondazione. Un’emozione fortissima, un momento molto sentito da tutto il Consiglio di Amministrazione e di Indirizzo della Fondazione presieduta da Elena Bulfone.

Il Ministro Locatelli è arrivata a Home Special Home nel primo pomeriggio ed è stata accolta nella sala polifunzionale della struttura dove Bulfone ha presentato la realtà divenuta un punto di riferimento nazionale in materia di progetti di vita per le persone con autismo. Hanno accompagnato il Ministro nella visita il Sottosegretario Sandra Savino e il Vicepresidente Fvg Riccardo Riccardi. Presenti inoltre rappresentanze del Comune di Tavagnacco, della Cooperativa Universiis e di tutte le associazioni partecipate dalla Fondazione.

In ricordo della visita, è stato fatto omaggio al Ministro del libro-storia della Fondazione "Incantesemâs" e i ragazzi presenti al centro per il weekend d'indipendenza hanno consegnato il set di bottiglie di vino con le etichette realizzate a partire dai quadri da loro dipinti nell’ambito dell’Atelier d’arte NoWay-NoUei grazie alla collaborazione avviata con Specogna Vini, Toblar e Tonutti Tecniche Grafiche.

Dopo le foto di rito, Bulfone e il Direttore Generale Baisero hanno accompagnato il Ministro e il suo entourage in un tour della struttura. Tappa fondamentale è stata la "Stanza di Anna", la sala multisensoriale e interattiva SHX della Fondazione dove, nell’ambito della ricerca scientifica "Flow Aut", promossa da Progettoautismo Fvg, si sta sperimentando con promettenti risultati l'utilizzo di strumenti tecnologici d'avanguardia per promuovere il potenziamento delle abilità cognitive, sociali e motorie di bambini e ragazzi con autismo.

Nel corso del tour ci si è soffermati nell’Atelier NoWay-NoUei, nei gruppi appartamento e, infine, nel centro diurno per un piccolo momento conviviale.

"L’emozione che abbiamo provato oggi è indescrivibile: è un onore aver potuto ospitare il Ministro Locatelli nella nostra grande casa ed esserci potuti confrontare con lei", dichiara la presidente Bulfone. "Raccontare il percorso che abbiamo fatto per arrivare sino ad oggi è per noi grande motivo d’orgoglio e poter condividere con il Ministro i nostri progetti futuri è un privilegio. Il ruolo della Politica è cruciale nell'indirizzare le progettualità e le buone pratiche a tutela del benessere delle nostre persone. Grazie Ministro per la sua presenza oggi qui, sarà per noi certamente uno stimolo fondamentale per proseguire nel nostro cammino".

"L'alleanza tra la Regione e le istituzioni tutte con le realtà del terzo settore, del mondo dell'associazionismo e del volontariato si conferma fiore all'occhiello del Friuli Venezia Giulia. Una sinergia che ci vede premiati e riconosciuti come realtà di eccellenza a livello nazionale e che, soprattutto, risponde in maniera appropriata alle esigenze di salute della popolazione della nostra regione. Fondamentale lo spirito di sussidiarietà, nella consapevolezza e piena certezza che gli obiettivi non si raggiungono da soli ma grazie a un gioco di squadra dove tutti lavorano insieme per tagliare lo stesso traguardo: quello del benessere della comunità". Queste le parole del vicegovernatore Riccardi.

"Un'eccellenza a livello nazionale, come è stato sottolineato dal ministro, quella di Progettoautismo Fvg Onlus - ha aggiunto Riccardi -. Un cammino non facile che dimostra, e ne siamo particolarmente orgogliosi, come progetti e iniziative di questo genere debbano continuare. La Regione farà sempre la sua parte per sostenere le famiglie che vivono questa esperienza, comprendendo quali siano le risposte da dare e alleandosi col sistema delle professioni sanitarie".