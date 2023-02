Il Ministro Locatelli visita la Fondazione Bambini e autismo

"Senza la sussidiarietà e senza quel sistema composto da affetti e famiglie che conoscono e vivono le dinamiche della disabilità non avremmo sfondato il muro del silenzio, raggiungendo traguardi importanti che ci vengono riconosciuti a livello nazionale. Il ruolo del terzo settore, del volontariato e dell'associazionismo è imprescindibile in una salda alleanza con la Regione".

Queste le parole del vicegovernatore e assessore con delega alle Politiche sociale e disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio ha accompagnato in visita il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli nella sede della Fondazione Bambini e autismo Onlus di Pordenone, insieme al sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Sandra Savino.

"La Onlus racconta di un impegno importante, silenzioso e costante, a favore delle persone con disabilità con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie - ha aggiunto Riccardi -. Quella della Fondazione è una straordinaria testimonianza di quanto si può fare insieme, unendo le forze, lavorando in piena sinergia. Per questo la Regione continuerà a sostenere con forza il suo operato, in un'alleanza virtuosa a favore di tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia, perché il benessere del singolo diventa benessere di tutta la popolazione".

Parole di apprezzamento sono state espresse dal ministro Locatelli che ha sottolineato le grandi potenzialità che in Friuli Venezia Giulia si stanno mettendo a fuoco, valorizzando le esperienze che si sono create sul territorio con una grande sensibilità, sul tema del progetto di vita, con uno sguardo ancora più ampio al budget di salute e al budget di cura.