Il Pd chiede chiarezza sulla nomina di De Monte alla Sores

Il Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale chiede di fare chiarezza sulla legittimità della nomina di Amato De Monte alla guida della Sores, presentando un esposto alla Corte dei Conti. Ad annunciarlo il capogruppo Diego Moretti e la consigliera dem Mariagrazia Santoro.

"Vogliamo capire se ci sia stato un danno erariale nella modalità con cui si è proceduto alla nomina", spiega Santoro.

"L'esposto è una sorta di ultima spiaggia, non avendo ricevuto risposte né in III Commissione né in Aula dal vicepresidente Riccardi e dai vertici di Arcs. E' un'azione che va a beneficio di tutti, dei cittadini e degli operatori sanitari, perchè ci sono alcuni punti molto tecnici - come l'indennità di funzione o il pensionamento di De Monte - che fanno il paio con diverse altre domande che finora sono rimaste senza risposta...".