Il più bel coleottero europeo in Friuli Venezia Giulia

Venerdì 14 febbraio 2020 riprende anche a Gorizia il Caffè delle Scienze, che si terrà nuovamente al Caffè Mama e Angela (p.zza della Vittoria, 52 Gorizia).



Dalle ore 18.30, Luca Strazzaboschi, naturalista presso la For Nature s.r.l, parteciperà con un intervento dal titolo “Ultime notizie sul più bel coleottero europeo (Rosalia alpina) in Friuli Venezia Giulia”. Verranno presentati i risultati dei monitoraggi condotti sulla Rosalia alpina, un coleottero xilofago saproxilico presente nelle foreste del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito di un progetto finalizzato ad aumentare le conoscenze sulla distribuzione e sulla consistenza delle sue popolazioni. Oltre alla descrizione della specie e della sua ecologia, si approfondirà il rapporto tra questa specie e le nostre foreste, considerando sia gli aspetti selvicolturali, sia gli eventi distruttivi, come la tempesta Vaia.



A seguire Federica Lippi, Ingegnere ambientale presso la Regione FVG, parlerà de “Le acque interne del Friuli Venezia Giulia”. Nel corso dell’incontro si parlerà della situazione delle acque interne del Friuli Venezia Giulia, a partire da una domanda: la Regione FVG è considerata da sempre una delle più piovose in Italia, perché allora si continua a parlare di siccità? Ed ancora, una domanda che sentiamo di frequente è "Quanto piove?", ma è più corretto provare a chiedersi "Come piove?" Si illustrerà come sia fondamentale il ruolo che ha assunto negli ultimi anni l’Amministrazione regionale nella conoscenza e la gestione della risorsa idrica, dalle grandi dighe in montagna alle risorse idriche sotterranee negli acquiferi di pianura, dalle centraline idroelettriche alle prese dei consorzi per l’agricoltura



Relatori

Luca Strazzaboschi – dottore in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente ed il Territorio e legale rappresentante della FOR NATURE SRL

Federica Lippi - Ingegnere ambientale presso il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG.



I Caffè delle Scienze e delle Lettere organizzati dall’Università di Trieste sono conversazioni informali tra docenti e cittadini sui più svariati argomenti scientifici, che si tengono da diciassette anni nei Caffè storici di Trieste e dal 2017 anche in altre città del Friuli Venezia Giulia.

L’obiettivo è quello di rafforzare il dialogo tra l’Ateneo e la cittadinanza, attraverso lo scambio di opinioni e conoscenze sui risultati della ricerca universitaria. Dal 2018 includono anche i Caffè dei Quanti, frutto della divulgazione del progetto di ricerca europeo TEQ, che vogliono far conoscere limiti e potenzialità della meccanica quantistica, sempre attraverso un’interazione diretta e informale con i partecipanti. L’interdisciplinarità e l’apertura a concetti e metodologie provenienti da discipline diverse costituiscono valori importanti per l’Università di Trieste, fortemente integrata in una città conosciuta a livello internazionale per la quantità e l’eccellenza delle sue istituzioni scientifiche, ma anche per i suoi scrittori e per la multiculturalità che da sempre la caratterizza.



Dal 20 febbraio 2020 gli incontri dei Caffè delle Lettere, all’Antico Caffè San Marco (via Battisti, 18 Trieste).

A partire dal mese di marzo al Caffè libreria Knulp (via Madonna del mare, 7/a) torna inoltre il consueto appuntamento con i Caffè dei Quanti.

Per il calendario completo degli incontri consultare il programma in allegato: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/libretto_caffescienzeletterequanti_2020.pdf