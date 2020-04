Il Policlinico Città di Udine apre al confronto

Restano accesi i riflettori sul Policlinico Città di Udine che, nei giorni scorsi, ha annunciato l'intenzione di attivare la cassa integrazione per 210 dei 270 dipendenti a fronte della sospensione delle attività a causa dell'emergenza Coronavirus. Una decisione che ha immediatamente suscitato perplessità e polemiche dal momento che, ora più che mai, il personale sanitario rappresenta una risorsa fondamentale per combattere contro il Covid-19.

Nel merito, la struttura cittadina, in una nota, fa sapere che "il Policlinico è e resta sempre a disposizione della collettività per supportare il servizio sanitario. I 50 posti letto di medicina che ci erano stati chiesti il 16 marzo dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per ospitare i primi pazienti, restano utilizzabili già da ora se c’è la necessità di alleggerire i reparti dell’ospedale di Udine messi in difficoltà dall’emergenza Coronaviurs".

"Il Policlinico, infatti, all’indomani della richiesta dell’AsuFC di supportare le attività di ricovero medico, ha prontamente messo a disposizione del Servizio Sanitario strutture, tecnologie e soprattutto personale: medici, biologi, tecnici, infermieri e operatori sociosanitari si sono immediatamente mobilitati per assicurare i Servizi di Diagnostica per immagini, cardiologia e laboratorio analisi, tutti operanti, in caso di urgenza, anche di notte e nei giorni festivi", prosegue la direzione della struttura.

"In attesa della concreta attivazione dei posti messi a disposizione, abbiamo ventilato la possibilità di ricorrere temporaneamente al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per i propri collaboratori a fronte di calo significativo delle attività (restano attive, infatti, solo le prestazioni indifferibili, come urgenze oncologiche, dialisi o prestazioni ambulatoriali con priorità B-breve)", si legge ancora nella nota. "Il Policlinico Città di Udine conferma e ribadisce ulteriormente la piena disponibilità ad essere operativo con le sue strutture e il suo personale nelle modalità che saranno richieste per garantire la salute dei cittadini nell’emergenza Covid-19".