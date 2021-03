Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti-Covid all’Istituto Spallanzani di Roma. Essendo nato nel 1941, il Capo dello Stato rientra tra le categorie Over 80 per le quali è in corso la somministrazione.

Come un normale cittadino, il Presidente ha atteso il proprio turno e si è poi fermato nell'apposita area post-somministrazione. Dando, ancora una volta, uno straordinario esempio a tutti gli italiani.