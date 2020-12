Il punto nascita di Latisana ha raggiunto i 500 parti

"500 parti all'ospedale di Latisana, obiettivo annuale raggiunto in anticipo", annuncia la consigliera regionale Maddalena Spagnolo. "Una soddisfazione constatare che la battaglia per la riapertura del punto nascita, portata avanti dall'intera comunità lo scorso anno, risponde, come sempre ritenuto, alle esigenze del territorio".

"Un'importante conferma della correttezza della riforma sanitaria, anticipata proprio dalla riapertura del punto nascita di Latisana. Grazie al Presidente Massimiliano Fedriga, al Vicepresidente Riccardo Riccardi, ai medici e ai cittadini tutti!", conclude Spagnolo.