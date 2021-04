Il punto su sicurezza e vaccini in azienda

L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg organizza giovedì 22 aprile, alle 15, una videoconferenza per approfondire l’aggiornamento del Protocollo condiviso per la sicurezza e per fornire indicazioni per la vaccinazione dei lavoratori in azienda o in un punto di vaccinazione esterno a questa, per quanto al momento possibile e in attesa di disposizioni regionali sul tema.

Toccheranno gli argomenti Enrico Iaquinta e Lorenzo Patacchia dell’Ufficio Relazioni Industriali e Claudio Scialino dell’Ufficio Sicurezza di Confapi Fvg, lasciando poi la parola a Barbara Alessandrini, Referente Salute e Sicurezza del Lavoro della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione.