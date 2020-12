Il Regno Unito brucia le tappe e approva il vaccino AstraZeneca

Il Regno Unito brucia nuovamente le tappe e, dopo aver tenuto a battesimo quello della Pfizer-BioNtech, approva il secondo vaccino anti-Covid, dando l'ok alla somministrazione del prodotto AstraZeneca, sviluppato in collaborazione con l’istituto Jenner di Oxford e l'Irbm di Pomezia.

Il via libera è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari britannica (MHRA), come riferiscono i media locali. La notizia arriva abbastanza 'a sorpresa' dal momento che l'Ema, l'Autorità europea del farmaco, in questi giorni aveva lasciato trapelare un possibile ritardo nell'approvazione, difficilmente entro gennaio, visto che i dati a disposizione non consentivano di formulare un quadro completo sulla sua efficacia.

Il prodotto AstraZeneca, fanno sapere dalla Gran Bretagna, consentirà di velocizzare le procedure d'immunizzazione, perchè questo vaccino può essere conservato in un frigorifero standard, semplificando quindi la logista e il trasporto.