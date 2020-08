Il ricordo di Ceccarelli con una donazione alla Lilt

Il Presidente Bernardino Ceccarelli aveva instaurato un legame speciale con la Lilt Udine nella figura del suo numero uno, Giorgio Arpino. Un’intesa nata per promuovere l’attività di prevenzione nel nome dello sport e della pallavolo in particolare.

Tutti i grandi eventi organizzati dalla società del Presidente Ceccarelli sono stati abbinati alla Lilt Udine e lo saranno anche in futuro. La Libertas Martignacco ha deciso di effettuare una donazione a favore della Lilt Udine in ricordo del Presidente Ceccarelli e informa che, oggi e domani, in occasione della Veglia di preghiera e dei Funerali presso la chiesa parrocchiale di Martignacco sarà presente un banchetto così tutti i presenti potranno contribuire in nome del Presidente Ceccarelli.