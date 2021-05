Il sindaco Rodolfo Ziberna testimonial della vaccinazione

"Questa mattina mi sono vaccinato contro il Covid 19", scrive in un post sul suo profilo Facebook il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "L'ho fatto convintamente dopo aver atteso regolarmente il mio turno perché più gente si vaccina e più in fretta usciremo da questa epidemia che ci sta togliendo momenti importanti di vita. Un grazie di cuore al personale di AsuGi, impegnato, fin da subito, a curare, a salvare vite e oggi anche a vaccinare".

"Un caldo invito a chi non lo avesse ancora fatto a prenotare il suo appuntamento. È il momento della responsabilità. È il momento di volerci bene, a noi, ai nostri familiari, ai nostri amici, alla società in cui viviamo. Mandiamo via il Covid 19 dalle nostre vite. Vacciniamoci".