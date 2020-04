Il sito dell'Azienda Friuli Centrale parla anche sloveno

Dal mese di marzo, il sito Internet dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) è disponibile anche in lingua slovena. Grazie ai finanziamenti legati alla L.38/2000 e alla L.R. 26/2007 e all' adesione alla Rete per lo Sloveno nelle Pubbliche Amministrazioni è stato possibile acquisire una risorsa qualificata, il dottor Igor Cerno, che oltre alle funzioni di sportellista in lingua slovena si occupa della redazione del sito aziendale, per buona parte dei contenuti, in lingua slovena.

Ricordiamo che nell'attuale territorio dell'Azienda sono ben 18 i Comuni in cui la lingua slovena è ammessa a tutela, sia nell'area del Tarvisiano sia nelle valli del Natisone, quindi la possibilità di consultare il sito della propria Azienda Sanitaria utilizzando la madrelingua potrà sicuramente essere gradito ai cittadini, e nel contempo contribuire alla diffusione dell'uso e della conoscenza delle lingue minoritarie del territorio.