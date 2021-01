Il vaccino anti-Covid arriva a Casa Serena

Prima vaccinazione anti-Covid in una residenza per anziani oggi in Friuli Venezia Giulia. E' toccato a un'ospite di 98 anni della Casa Serena di Pordenone alla quale l'equipe dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale coordinata da Antonio Gabrielli ha somministrato la dose dell'antidoto prodotto da Pfizer Biontech. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Come ha spiegato lo stesso Riccardi, le operazioni stanno continuando all'interno di Casa Serena in un clima di grande collaborazione con gli operatori della struttura. Il programma prevede di effettuare nel corso della giornata le vaccinazioni per gli altri 168 ospiti del comprensorio residenziale che hanno dato, come previsto dalle normative, il loro consenso.

"Siamo in attesa - ha aggiunto Riccardi - che anche altre residenze per anziani portino a termine la fase di raccolta del consenso informato e comunichino all'Azienda di riferimento i numeri delle persone da vaccinare. L'obiettivo - ha concluso - è accelerare per proteggere il prima possibile le persone più fragili, riducendo l'impatto e la mortalità del virus".